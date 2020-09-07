Никто не сопровождал Белорусских оппозиционеров на украинской границе

Украинским пограничникам неизвестно о том, насильно ли заставили белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова покинуть Беларусь. При прохождении украинской границы их никто не сопровождал.
Об этом РБК-Украина заявил пресс-секретарь Пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Госпожа Колесникова на территорию Украины ни в один пункт пропуска не прибывала. Те двое граждан Беларуси (Антон Родненков, Иван Кравцов - ред.) которые являются членами Координационного совета белорусской оппозиции, они прошли все стадии контроля и около 12:00 проверка завершилась, и они последовали на территорию Украины", - сказал Демченко.
Демченко отметил, что при прохождении украинского пункта пропуска на государственной границе Родненкова и Кравцова никто не сопровождал.
"Я говорю только о двух", - добавил он.
Демченко подытожил, что о том, что происходило во время прохождения белорусской границы украинским пограничникам не известно.
Напомним, сегодня в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. Позже стало известно, что Колесникова не покинула Беларуси и ее задержали белорусские пограничники.