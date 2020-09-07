Никто не сопровождал Белорусских оппозиционеров на украинской границе

Украинским пограничникам неизвестно о том, насильно ли заставили белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова покинуть Беларусь. При прохождении украинской границы их никто не сопровождал.

Об этом РБК-Украина заявил пресс-секретарь Пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Госпожа Колесникова на территорию Украины ни в один пункт пропуска не ​​прибывала. Те двое граждан Беларуси (Антон Родненков, Иван Кравцов - ред.) которые являются членами Координационного совета белорусской оппозиции, они прошли все стадии контроля и около 12:00 проверка завершилась, и они последовали на территорию Украины", - сказал Демченко.

Демченко отметил, что при прохождении украинского пункта пропуска на государственной границе Родненкова и Кравцова никто не сопровождал.

"Я говорю только о двух", - добавил он.

Демченко подытожил, что о том, что происходило во время прохождения белорусской границы украинским пограничникам не известно.

Напомним, сегодня в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. Позже стало известно, что Колесникова не покинула Беларуси и ее задержали белорусские пограничники.