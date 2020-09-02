Повторно gереносить рассмотрение дела Стерненко в Киев отказался верховный суд

Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения ходатайство о переносе рассмотрения дела по обвинению Сергея Стеренко в Киев.
Дело будет рассматриваться в Приморском районном суде Одессы.
Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
"Рассмотрение уголовного производства в отношении С. Стерненко продолжится в Одессе. 8 сентября коллегия судей… оставила без удовлетворения ходатайство защитника Сергея Стерненко… о направлении уголовного производства… из Приморского районного суда города Одессы в Шевченковский районный суд города Киева", - сообщили в суде.
Полный текст судебного решения будет обнародован 11 сентября в 10:00.
В конце августа Верховный суд уже отказывался переносить рассмотрение дела Стерненко из Одессы в Киев.