Повторно gереносить рассмотрение дела Стерненко в Киев отказался верховный суд

Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения ходатайство о переносе рассмотрения дела по обвинению Сергея Стеренко в Киев.

Дело будет рассматриваться в Приморском районном суде Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"Рассмотрение уголовного производства в отношении С. Стерненко продолжится в Одессе. 8 сентября коллегия судей… оставила без удовлетворения ходатайство защитника Сергея Стерненко… о направлении уголовного производства… из Приморского районного суда города Одессы в Шевченковский районный суд города Киева", - сообщили в суде.

Полный текст судебного решения будет обнародован 11 сентября в 10:00.

В конце августа Верховный суд уже отказывался переносить рассмотрение дела Стерненко из Одессы в Киев.