Бывшего политзаключенного Балуха избили в Украине

Во вторник ночью, 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.
Его состояние тяжелое.
Об этом в Facebook сообщил другой бывший политический узник Олег Сенцов.
"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - сообщил он.
Позже Сенцов добавил, что у Балуха сломана рука и ключица. Угрозы жизни, по его словам, нет.
РБК-Украина выясняет подробности избиения Балуха в полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что после возвращения из российского плена Николай Карпюк и Владимир Балух начнут работать в офисе Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.
РБК-Украина ранее писало, что Балух будет подавать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. Подготовка пакета документов для подачи в Европейский суд по его делу ведется с 2016 года.
Владимир Балух - украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Преследовался оккупационными властями Крыма.
Балуха вернули в Украину из российского плена 7 сентября 2019 года в рамках обмена с РФ.