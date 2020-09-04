Бывшего политзаключенного Балуха избили в Украине

Во вторник ночью, 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Его состояние тяжелое.

Об этом в Facebook сообщил другой бывший политический узник Олег Сенцов.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - сообщил он.

Позже Сенцов добавил, что у Балуха сломана рука и ключица. Угрозы жизни, по его словам, нет.

РБК-Украина выясняет подробности избиения Балуха в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что после возвращения из российского плена Николай Карпюк и Владимир Балух начнут работать в офисе Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

РБК-Украина ранее писало, что Балух будет подавать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. Подготовка пакета документов для подачи в Европейский суд по его делу ведется с 2016 года.

Владимир Балух - украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Преследовался оккупационными властями Крыма.

Балуха вернули в Украину из российского плена 7 сентября 2019 года в рамках обмена с РФ.