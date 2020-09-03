Нападение на Владимира Балуха - бывшего политзаключенного - квалифицировали как разбой.

Причастным к преступлению грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что собранные по нападению на Балуха сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.