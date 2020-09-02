Американская компания Apple объявила о дате большой осенней презентации.

Она пройдет во вторник, 15 сентября.

Информация указана на официальном сайте компании.

Хоть Apple и не перечисляет список продуктов, которые будут представлены на этом мероприятии, но из многочисленных источников известно, что именно на ней покажут четыре новых iPhone 12, а также другие продукты компании.

Отметим, в июле Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone. Новые модели, скорее всего, появятся в октябре, но презентуют их в сентябре.