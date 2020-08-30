На акции в поддержку оппозиции начались задержания в центре Минска

Во вторник, 8 сентября, в Минске собирается акция в поддержку оппозиции. Стихийный марш проходит по всему центру города, а людей начали задерживать еще до начала акции. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

На митинге уже две сотни человек

Около столичной Комаровки уже собрались двести человек. Люди скандируют: "Выпускай!". Протестующие традиционно принесли плакаты.

Людей задерживают неизвестные в балаклавах

Не успели они развернуть первые плакаты, сотрудник МВД предупредил их о незаконности массового мероприятия и об ответственности по статьям 23.34 и 23.4 Административных кодекса. Одну из женщин сразу увели.

Позже неизвестные в балаклавах увели в микроавтобусы без номеров минимум 4-х человек. Собравшиеся пытались их отбить.

Уже известно о первых задержаниях возле района Комаровка

Около минского исторического района Комаровка начались задержания. Силовики в зелёной форме отводят мужчин и женщин в бусы без номеров. Оставшиеся люди кричат "Позор!".

Оппозиционные силы призвали людей приходить на акцию с 18:00 с лозунгом: "один за всех, и все за одного". Сердцем демонстраций должен стать исторический район столицы Беларуси Комаровка.

Акции протеста связаны, среди прочего, с задержаниями и пропажей соратников лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

В частности, накануне стало известно о задержании члена координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Позже пропала еще одна соратница Тихановской Антонина Коновалова перестала выходить на связь. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.