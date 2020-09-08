 

Подробности их похищения из Минска рассказали Родненков и Кравцов

События Сегодня, 21:5249
Подробности их похищения из Минска рассказали Родненков и Кравцов

Белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова задержали в понедельник, 7 августа, возле дома соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой, куда они поехали проводить ее.

Неизвестные вышли из автобуса и похитили мужчин.

Об этом они сообщили во время пресс-конференции.

Несколько часов они провели с темным мешком на голове. Их доставили в различные отделения милиции, а затем доставили в Департамент финансовых расследований.

Иван Кравцов сообщил, что с 15:30 до 21:00 у него был разговор с тремя сотрудниками. Они не представились и были в штатском.

"Мне показали документы, якобы подтверждающие незаконные действия, связанные с моей прежней работой. Мне сказали, что, если я откажусь принять предложенный вариант, меня обвинят в преувеличении своих официальных полномочий", - рассказал он.

В свою очередь Антон Родненков рассказал, что на него также оказывали давление с целью ареста на полтора года. Он должен был стать участником уголовного дела против Ивана Кравцова.

В качестве решения проблемы силовики предложили выехать в Украину.

"Казалось, что все уже согласовано. Я согласился. В 22:30 меня посадили в темную маршрутку. Потом пересел на BMW X6. Рядом со мной сидели довольно крупные молодые люди", - добавил он.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, Новости, Украина, Минск, 7dniv, 7dnivinfo, Родненков, Кравцов  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА

Новости по теме

Никто не сопровождал Белорусских оппозиционеров на украинской границе
Никто не сопровождал Белорусских оппозиционеров на украинской границе
Сегодня, 14:13
В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) сообщили, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов прошли меры пограничного контроля
В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) сообщили, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов прошли меры пограничного контроля
Сегодня, 13:41
Белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину
Белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину
Сегодня, 12:04
Родненкова и Кравцова украинские пограничники не задерживали
Родненкова и Кравцова украинские пограничники не задерживали
Сегодня, 12:00
Белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной
Белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной
Сегодня, 10:04

Последние новости

22:05
Политика
Зоя Темнохудова: «Сохранение леса требует взвешенной государственной политики»
21:54
Политика
Президент Беларуси Александр Лукашенко не выдал бы задержанных боевиков частной военной компании "Вагнера" Киеву даже при соответствующем запросе со стороны украинских властей
21:52
События
Подробности их похищения из Минска рассказали Родненков и Кравцов
21:44
События
Канал нелегальной миграции в страны ЕС перекрыла СБУ
20:34
События
На акции в поддержку оппозиции начались задержания в центре Минска
20:32
Политика
Свой план выхода из кризиса Беларусь представила ОБСЕ
20:30
События
Американская компания Apple объявила о дате большой осенней презентации
20:29
События
Серьезная опасность грозит Балуху в результате полученных травм
20:27
События
Нападение на Владимира Балуха - бывшего политзаключенного - квалифицировали как разбой
20:26
Экономика
Официальный курс евро снизил НБУ
20:25
Политика
Жесткой реакцией на нарушения на местных выборах пригрозил Аваков
20:22
События
В Киев прибыли Родненков и Кравцов
19:11
События
Политических мотивов в нападении на Балуха не исключают у Зеленского
17:52
События
Причину задержания Колесниковой назвал Лукашенко
17:50
События
Бывшего политзаключенного Балуха избили в Украине
16:19
Политика
Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что "немного пересидел" на своем посту
16:13
События
Повторно переносить рассмотрение дела Стерненко в Киев отказался верховный суд
14:13
События
Никто не сопровождал Белорусских оппозиционеров на украинской границе
14:10
Политика
На встречу советников "нормандской четверки" 11 сентября поедет Козак
13:41
События
В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) сообщили, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов прошли меры пограничного контроля

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 сентября 20203639
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 сентября 20203597
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 сентября 2020716
Партия «Батькивщина» продаётся по франшизе из-за того, что Тимошенко уходит из большой политики279
Украина в ТКГ отреагировала на угрозы Пушилина198
Около 90 человек в ходе антиправительственных протестов задержали в Гонконге178
Порезал себе вены в СИЗО Донецка участник обмена пленными177

Досуг

Автомобили из США, доставка в Украину, растаможка, ремонт, сертификация
Автомобили из США, доставка в Украину, растаможка, ремонт, сертификация
Если вы задумались о покупке автомобиля из США, то лучше сразу обратиться в Колумб Трейд. Компания с богатым опытом поможет вам не только выбрать, но и транспортировать авто из США Киев и зарегистрировать транспортное средство. Колумб Трейд имеет представительства в крупнейших городах Украины и в
Сегодня, 17:5978
Полигель для маникюра
Полигель для маникюра
Время не стоит на месте и полигель вытесняет акрил и гель так же, как гель-лак вытеснил обычный лак для ногтей.
Сегодня, 14:2391
За какие заслуги вручался орден Александра Невского
За какие заслуги вручался орден Александра Невского
Орден был разработан для награждения командиров Красной Армии, которые отличились отвагой, и обеспечили грамотное руководство военными операциями. Его учреждение состоялось летом 1942 года в тяжелый для страны период.
Сегодня, 14:21105
Отопление дома углем: преимущества и недостатки
Отопление дома углем: преимущества и недостатки
Плюсы и минусы отопления дома углем.
Сегодня, 14:1986
Какие мешки для пылесоса лучше всего. По каким характеристикам их подбирать
Какие мешки для пылесоса лучше всего. По каким характеристикам их подбирать
Какие мешки для пылесоса лучше всего. По каким характеристикам их подбирать. Однако подобрать действительно хороший мешок задача непростая, необходимо учесть ряд параметров и особенностей.
Сегодня, 14:1570
Как работает электрическая турбина на авто
Как работает электрическая турбина на авто
Турбонагнетатель – это понятие, несомненно, знакомо каждому владельцу транспортного средства. Данный агрегат создан специально для того, чтобы значительно увеличить мощность двигателя авто. Используя компрессор можно добиться прироста мощности до 40%.
Вчера, 14:12165

События

Подробности их похищения из Минска рассказали Родненков и Кравцов
Подробности их похищения из Минска рассказали Родненков и Кравцов
Белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова задержали в понедельник, 7 августа, возле дома соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой, куда они поехали проводить ее.
Сегодня, 21:5251
Канал нелегальной миграции в страны ЕС перекрыла СБУ
Канал нелегальной миграции в страны ЕС перекрыла СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила канал нелегальной миграции иностранцев через государственную границу в страны Европейского Союза.
Сегодня, 21:4457
На акции в поддержку оппозиции начались задержания в центре Минска
На акции в поддержку оппозиции начались задержания в центре Минска
В Минске собирается акция в поддержку оппозиции.
Сегодня, 20:3478
Американская компания Apple объявила о дате большой осенней презентации
Американская компания Apple объявила о дате большой осенней презентации
Она пройдет во вторник, 15 сентября.
Сегодня, 20:3073
Серьезная опасность грозит Балуху в результате полученных травм
Серьезная опасность грозит Балуху в результате полученных травм
В партии "Евросолидарность" серьезно обеспокоены нападением на известного политзаключенного Кремля
Сегодня, 20:2976
Нападение на Владимира Балуха - бывшего политзаключенного - квалифицировали как разбой
Нападение на Владимира Балуха - бывшего политзаключенного - квалифицировали как разбой
Причастным к преступлению грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Сегодня, 20:2753
7 Днів