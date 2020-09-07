Попытку захвата власти в Беларуси инкриминируют Марии Колесниковой

Одна из лидеров белорусской оппозиции, член Координационного совета (КС) Мария Колесникова, которая ранее отказалась покидать республику, задержана по делу о попытке захвата власти.

Об этом в среду, 9 сентября, заявила адвокат политика Людмила Казак, передает РИА Новости.

Сообщается, что Колесникова первая из белорусских оппозиционеров, которая проходит подозреваемой по делу о призыве к захвату власти.

"Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак. При этом на уточняющий вопрос адвокат добавила, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому "делу Координационного совета", возбужденному по статье о попытке захвата власти.