Транзит иностранцев через Украину запретил Кабмин

Кабинет министров Украины изменил правила въезда иностранцев в Украину.
В частности, правительство запретило транзитный проезд иностранным гражданам.
Об этом говорится в постановлении правительства № 791 от 2 сентября 2020 года.
Изменения касаются перечня исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.
Отныне иностранцы, которые имеют родственные связи с украинскими гражданами, могут въехать в Украину, если они являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.
Кроме того, правительство детализировало вопрос относительно лиц, направляющихся в Украину на обучение. Теперь в Украину будут пускать только студентов украинских высших заведений образования.