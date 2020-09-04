Транзит иностранцев через Украину запретил Кабмин

Кабинет министров Украины изменил правила въезда иностранцев в Украину.

В частности, правительство запретило транзитный проезд иностранным гражданам.

Об этом говорится в постановлении правительства № 791 от 2 сентября 2020 года.

Изменения касаются перечня исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.

Отныне иностранцы, которые имеют родственные связи с украинскими гражданами, могут въехать в Украину, если они являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.

Кроме того, правительство детализировало вопрос относительно лиц, направляющихся в Украину на обучение. Теперь в Украину будут пускать только студентов украинских высших заведений образования.