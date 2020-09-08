Акция в поддержку Колесниковой проходит в Минске

В белорусской столице Минске вечером 9 сентября проходит акция поддержки члена координационного совета Марии Колесниковой.

В акции принимают участие более 20 девушек.

Об этом сообщает tut.by.

Возле торгового центра "Немига 3" демонстранты стоят с плакатами, на которых написано "Готовы выкрасть, посадить и выгнать сотни тысяч женщин? Ну-ну, герои" и "Хороша Маша, но не ваша".

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух девушек.

Напомним, Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске. Накануне она была задержана при попытке выдворения из Беларуси в Украину. По версии белорусских властей, ее уже оформили на выезд, после чего на пути к границе с Украиной ее якобы высадили из авто другие оппозиционеры, которые вчера прибыли в Киев.