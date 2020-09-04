С начала пандемии Зеленский впервые выезжает за рубеж

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе (15 и 16 сентября) посетит Австрию с официальным визитом.

Это будет первая заграничная поездка главы государства с начала пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский проведет переговоры с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и главой парламента Вольфгангом Соботкой. Также президенты Украины и Австрии примут участие в работе экономического форума.

Отметим, президент Украины принял предложение посетить Австрию с визитом еще осенью прошлого года, а также выразил надежду, что новое правительство Австрии будет продолжать поддержку Украины и призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в экономику Украины, которые сейчас составляют более $1,16 млрд.