Ветеран АТО которому Зеленский в Золотом рассказал что он не лох, умер от рака крови

В среду, 9 сентября, умер председатель Николаевского областного отделения "Национального корпуса", ветеран АТО Денис Янтарь, с которым президент Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку в Золотом осенью прошлого года.

Об этом в Facebook сообщил его боевой побратим Дмитрий Шатровский.

По словам Шатровского, причиной смерти ветерана стало онкологическое заболевание - рак крови.

"Сегодня умер мой друг, мой однополчанин Денис Янтарь... Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги, поэтому не может приехать на съезд Движения Ветеранов Украины, почетным членом которого он является", - сообщил 9 сентября Шатровский.

По его словам, именно Денис Янтарь вступил в перепалку в Золотом с президентом Зеленским в октябре 2019 года, когда глава государства заявил, что "он не лох".

"Ты не погаснешь в памяти сотен людей, ты уже вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, но и как человек, заставивший объяснить шестого президента Украины, что он не лох в свои 42 года. Теперь это народный мем", - написал Шатровский.