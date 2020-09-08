Заявление в СК из-за похищения и угроз подала Колесникова

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова обратилась в Следственный комитет по факту похищения и угроз.

Заявление передала ее адвокат.

Об этом сообщает TUT.BY.

В заявлении указали, что Колесниковой надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу.

"Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет", - говорится в заявлении.

В документе также указано, что после того, как она порвала свой паспорт, ее посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд.