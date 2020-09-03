Что грозит директорам школ за нарушение карантина

В случае несоблюдения правил карантина руководители учреждений образования несут гражданскую, административную или уголовную ответственность.

Министерство образования и науки Украины обратилось с письмом к руководителям школ и руководителям департаментов образования и науки.

Об этом говорится на сайте министерства.

Если школа продолжает работать в "красной зоне" и не придерживается правил карантина, то директора могут оштрафовать или посадить в тюрьму.

В случае нарушения правил карантина граждан могут оштрафовать от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, а должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов.

Штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет может получить директор в случае, если нарушение правил приведет к существенному ухудшению здоровья ученика.

В случае смерти несовершеннолетнего руководителя учреждения будут наказывать ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности.