В "оранжевую зону" карантина попал Киев

Согласно новому зонированию, Киев попал в "оранжевую зону" карантина.

Такое решение приняла Комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров.

Также запрещена деятельность хостелов и гостинец, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря, а также ограничена работа развлекательных заведений.

Новое зонирование начнет действовать с 00:00 14 сентября.