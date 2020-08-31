 

C мэрами областных центров из-за карантина проведет беседу Степанов

События Сегодня, 22:1740
C мэрами областных центров из-за карантина проведет беседу Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник проведет разговор с мэрами областных центров.

Министр хочет обсудить невыполнение местными органами власти карантинных мер.

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

По словам Степанова, он уже поговорил с мэрами некоторых украинских городов по телефону.

"В понедельник хочу провести селектор. Рассчитываю на откровенный разговор, потому что невыполнение и легкомысленное отношение ко всем эпидемическим мерам в перспективе несет очень большие угрозы для Украины, для жизни и здоровья украинцев", - подчеркнул он.

Министр надеется, что ему удастся найти взаимопонимание с мэрами областных центров.

"Очень рассчитываю, что во время такого диалога с мэрами городов мы найдем то понимание, каким образом нужно выполнять эти противоэпидемические меры ради победы над COVID-19 и ради остановки этой болезни", - добавил Степанов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Карантин, Бунт, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА

Новости по теме

Лечить COVID-19 научились в Украине
Лечить COVID-19 научились в Украине
31-авг-2020, 19:59
Пассажирское сообщение с городами
Пассажирское сообщение с городами "красной зоны" может разрешить Кабмин
7-авг-2020, 19:54
Трансплантацию поджелудочной железы впервые провели в Украине
Трансплантацию поджелудочной железы впервые провели в Украине
7-авг-2020, 11:11
Ситуацию с коронавирусом в Харькове Минздрав назвал очень напряженной
Ситуацию с коронавирусом в Харькове Минздрав назвал очень напряженной
5-авг-2020, 11:44
Сроки запуска единой системы по трансплантации назвал Степанов
Сроки запуска единой системы по трансплантации назвал Степанов
18-июл-2020, 13:36

Последние новости

22:22
Политика
Кравчук заявил что срыв инспекции возле Шумов не является срывом минских соглашений
22:20
Политика
Тихановскую избранным лидером Беларуси официально назвал Сейм Литвы
22:17
События
C мэрами областных центров из-за карантина проведет беседу Степанов
19:47
События
В "оранжевую зону" карантина попал Киев
19:15
События
На новые зоны карантина поделили Украину
19:05
События
Персональные санкции против России продлил официально ЕС
19:03
События
От политической воли России зависит встреча "нормандской четверки"
17:53
Политика
Новую платформу по типу "Люблинского треугольника" создадут Украина и Польша
16:26
События
Усилить карантин планирует Франция
16:17
Политика
Срочную встречу ТКГ после отмены инспекции в Шумах инициировала Украина
16:15
Политика
На следующей неделе, в Раду поступит проект госбюджета на 2021 год
16:13
События
Причины срыва инспектирования позиций под Шумами объяснили у Зеленского
14:32
Политика
Дело по иску об отмене местных выборов открыл ОАСК
14:26
События
Сильный пожар в порту вновь вспыхнул в Бейруте
14:24
События
Коронавирусом заразился Хомчак
14:13
События
Что грозит директорам школ за нарушение карантина
12:29
События
Заявление в СК из-за похищения и угроз подала Колесникова
12:26
События
Зеленский об ограничениях для хасидов: пришлось применять строгую политику
12:21
События
Ветеран АТО которому Зеленский в Золотом рассказал что он не лох, умер от рака крови
12:19
Политика
Чтобы расследовать отравление Навального Путин готов сотрудничать с немецкими властями

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 сентября 20204846
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 сентября 20202521
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 сентября 20201324
Президент Беларуси Александр Лукашенко не выдал бы задержанных боевиков частной военной компании "Вагнера" Киеву даже при соответствующем запросе со стороны украинских властей825
В Ужгороде “Оппозиционная платформа - За Жизнь» борется с произволом «Слуг народа» в суде, отстаивая право граждан на волеизъявление505
В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) сообщили, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов прошли меры пограничного контроля207
Жесткий этап ограничений на подачу воды ввели в Крыму205

Досуг

Как экстракт растений помогает справиться с лишним весом
Как экстракт растений помогает справиться с лишним весом
Сброс веса без зала и изнуряющих диет: три капсулы в день
Сегодня, 12:36106
Покупка квартиры с помощью профессионалов: специалисты Perfect Team оказывают качественную поддержку
Покупка квартиры с помощью профессионалов: специалисты Perfect Team оказывают качественную поддержку
Если хотите продать или купить однокомнатную квартиру в Киеве, сделать это гораздо проще, если получить поддержку профессионалов агентства недвижимости Perfect Team.
Вчера, 20:44104
Подпяточники
Подпяточники
Длительное нахождение на ногах, сильные физические нагрузки, подвижный образ жизни, хронические заболевания опорно-двигательного аппарата и суставов, неудобная обувь, а также другие факторы могут быть причинами дискомфорта, тяжести, отечности, жжения в ногах и других нежелательных симптомов.
Вчера, 14:58108
В чем особенности панелей из PIR
В чем особенности панелей из PIR
Как построить дом быстро и без больших финансовых потерь? Как совместить простоту возведения каркасного и энергоэффективность кирпичного строения? Ответом на эти вопросы может стать сэндвич-панель с сердечником из теплоизоляции PIR. Готовый материал с готовым каркасом отличается быстротой сборки, а
Вчера, 14:38130
Полки для холодильников: виды и особенности
Полки для холодильников: виды и особенности
Холодильник является достаточно сложным техническим устройством, состоящим с разнообразных деталей и комплектующих, и каждая из них выполняет свою роль.
Вчера, 13:37112
Что такое BioDeposit
Что такое BioDeposit
BioDeposit – уникальный проект, сочетающий две цели: улучшить экологию в мире и создать возможность стабильного пассивного заработка для людей в любой стране. Разработка BioDeposit объединила аграрный бизнес и современные технологии для его качественного ведения из любых уголков
Вчера, 13:13148

События

C мэрами областных центров из-за карантина проведет беседу Степанов
C мэрами областных центров из-за карантина проведет беседу Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник проведет разговор с мэрами областных центров.
Сегодня, 22:1746
В "оранжевую зону" карантина попал Киев
В "оранжевую зону" карантина попал Киев
Согласно новому зонированию, Киев попал в "оранжевую зону" карантина.
Сегодня, 19:47101
На новые зоны карантина поделили Украину
На новые зоны карантина поделили Украину
Сегодня, 10 сентября, в Украине обновили зоны карантина.
Сегодня, 19:1589
Персональные санкции против России продлил официально ЕС
Персональные санкции против России продлил официально ЕС
Европейский союз официально продлил санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины.
Сегодня, 19:0582
От политической воли России зависит встреча "нормандской четверки"
От политической воли России зависит встреча "нормандской четверки"
Украина будет прилагать все усилия для того, что урегулировать конфликт на Донбассе мирным и дипломатическим путем.
Сегодня, 19:0386
Усилить карантин планирует Франция
Усилить карантин планирует Франция
Правительство Франции завтра, 11 сентября, рассмотрит вопрос об усилении карантина в стране из-за роста заболеваемости COVID-19.
Сегодня, 16:2683
7 Днів