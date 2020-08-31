C мэрами областных центров из-за карантина проведет беседу Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник проведет разговор с мэрами областных центров.

Министр хочет обсудить невыполнение местными органами власти карантинных мер.

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

По словам Степанова, он уже поговорил с мэрами некоторых украинских городов по телефону.

"В понедельник хочу провести селектор. Рассчитываю на откровенный разговор, потому что невыполнение и легкомысленное отношение ко всем эпидемическим мерам в перспективе несет очень большие угрозы для Украины, для жизни и здоровья украинцев", - подчеркнул он.

Министр надеется, что ему удастся найти взаимопонимание с мэрами областных центров.

"Очень рассчитываю, что во время такого диалога с мэрами городов мы найдем то понимание, каким образом нужно выполнять эти противоэпидемические меры ради победы над COVID-19 и ради остановки этой болезни", - добавил Степанов.