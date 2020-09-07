Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 11 сентября 2020 - 148 756 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 3144 новых случая за сутки - НОВЫЙ РЕКОРД!
Умерли 3076 человек (+53 летальных случая подтверждено в сутки).
Выздоровело - 67005 (+1 128).
До сих пор болеют: 78675.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 16 626 человек инфицированы за все время (+174 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Киев - 16523 (+404) - рекорд!
3. Харьковская область - 12 112 (+280).
4. Черновицкая область - 11847 (+132).
5. Ивано-Франковская область - 10 953 (+151).
6. Ровенская область - 10 217 (+144).
7. Одесская область - 9157 (+283).
8. Закарпатская область - 8453 (+94).
9. Тернопольская область - 8377 (+302).
10. Киевская область - 6648 (+94).
11. Волынская область - 6161 (+69).
12. Винницкая область - 4690 (+84).
13. Житомирская область - 4055 (+117).
14. Хмельницкая область - 3695 (+198).
15. Днепропетровская область - 3093 (+81).
16. Черниговская область - 2574 (+29).
17. Черкасская область - 2294 (+117).
18. Сумская область - 2229 (+42).
19. Запорожская область - 2136 (+55).
20. Донецкая область - 1942 (90).
21. Николаевская область - 1851 (85).
22. Полтавская область - 1130 (+61).
23. Кировоградская область - 885 (+11).
24. Херсонская область - 576 (+18).
25. Луганская область - 532 (+29).