Виденье того, как поменять минские соглашения есть у Украины

Украинская сторона видит, как можна поменять минские соглашения.

Однако, российская сторона отвергает какие-либо изменения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шумная" история. С чем Украина и Россия выходят на берлинские переговоры по Донбассу".

"На самом деле, все понимают, что минские соглашения в нынешнем виде невыполнимы. Но у Украины есть визия того, как их поменять", - сказал изданию член украинской делегации на переговорах в Минске Денис Казанский.

Украинская сторона настаивает на том, чтобы украино-российская граница перешла под надежный контроль Киева до начала любых политических процессов, связанных с выборами в ОРДЛО. По-другому провести выборы будет невозможно.