Видео о своей поездке в Житомирскую область показал Зеленский

В пятницу, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский поделился видеороликом о своей рабочей поездке в Житомирскую область.

Видео глава государства опубликовал в Facebook.

"В свое время отец космонавтики, знаменитый уроженец Житомира Сергей Королев говорил: "Можно сделать быстро, но плохо, а можно - медленно, но хорошо. Люди забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо", - сказал Зеленский, выступая в Житомирской области.

Он добавил, что не собирается спорить с выдающимся ученым, но сам он призывает делать и хорошо, и по возможности - максимально быстро.

"Все житомиряне этого ждут", - сказал Владимир Зеленский.