Тест, который с одного образца определит грипп или COVID-19 у пациента анонсировал Ляшко

В Украине разработают тест-систему, которая позволит определять с одного образца чем болен человек: гриппом, парагриппом или COVID-19.

Министерство здравоохранения уже направило ученым заказ на эти тесты.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

“Мы тесно сотрудничаем с Институтом молекулярной биологии, и мы с ними сидели за круглым столом и пришли к тому решению, что сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", - сказал он.

По словам Ляшко, ученые пообещали сделать тест-систему, которая будет определять разные виды вирусов.

"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одноuj образца проявлять четко - это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать или это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь”, - отметил он.

По его словам, такой заказ от Министерства здравоохранения к академикам уже поступил.