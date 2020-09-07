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События Сегодня, 13:2253
Дополнительный запрос Германии после выхода Навального из комы готовят в России

Министерство внутренних дел России готовит дополнительный запрос Германии после информации о выходе Алексея Навального из комы.

В запросе российская сторона просит разрешить участие в следственных действиях в Германии.

Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в России хотят, чтобы немецкие правоохранители разрешили присутствовать во время проведения следственных действий следователям из РФ и российскому эксперту. Это позволит российской стороне задавать уточняющие и дополнительные вопросы.

"В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А. А. Навального из комы следственное подразделение… готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ", - говорится в сообщении.

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Теги: news, новости, Украина, Навальный, Германия, кома, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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