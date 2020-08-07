Подробности масштабного ДТП под Киевом рассказали в полиции

В селе Иванков (Бориспольський район) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух грузовиков, легкового автомобиля и микроавтобуса, в котором были 18 человек.

По данному факту полиция открыла дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Водитель грузовика с полуприцепом, двигаясь в правой полосе движения в направлении города Киев, столкнулся с фургоном. После этого водитель грузовика выехал на встречные полосы движения и столкнулся с легковушкой и маршруткой Mercedes-Benz Sprinter, которые двигались в правой полосе движения в направлении города Харьков.

Два пассажира легкового автомобиля, водитель и два пассажира маршутки погибли. В больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили водителя легковушки и 19 пассажиров автомобиля Mercedes.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.