Список стран "красной" зоны обновил Минздрав

Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией.
Украина остается в "зеленой зоне".
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В "зеленую зону" входят: Россия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Великобритания, Польша, Венгрия, Канада, Германия, Литва, Беларусь, Греция, Грузия и Египет.
В "красной зоне" остаются: США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.
Отметим, что на прошлой неделе Румыния была еще в "красной зоне", а сегодня ее добавили в "зеленую зону".