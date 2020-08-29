Масштабную схему по растаможиванию автомобилей разоблачили на Полесской таможни

Должностные лица Полесской таможни организовали таможенное оформление автомобилей по заниженной стоимости.
Это привело к убыткам государству на почти 103 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правоохранители провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах проживания фигурантов дела. Были изъяты хозяйственная документация, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерная техника.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление служебным положением, - ред.).