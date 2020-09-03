В США стремительно растет число жертв пожаров

Число жертв масштабных природных пожаров в США увеличилось до 23.

В Калифорнии зарегистрированы 19 погибших, в Орегоне - трое, в Вашингтоне - один.

Об этом сообщает USA Today.

В частности, 13 человек погибли в калифорнийском округе Сонома, одном из наиболее пострадавших от стихийного бедствия. Кроме того, более 670 человек числятся пропавшими без вести.

Погода в этих регионах теплая, засушливая и ветреная. Синоптики прогнозируют, что ливни в северной части Калифорнии ожидаются не ранее 20 октября.