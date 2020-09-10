Украине может не хватить врачей для борьбы с COVID-19 - заявил Степанов

В случае неконтролируемой ситуации с COVID-19 есть риск нехватки врачей.

Украина идет не по лучшему сценарию.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Степанов пояснил, что коэффициент летальности в Украине - один из самых низких, но быстрый рост заболеваемости из-за несоблюдения правил может привести к коллапсу медицинской системы.

"Исходя из того, с какой легкостью мы перевалили за 2 тысячи, а затем - за три тысячи, а с другой стороны - легкомысленное отношение к санитарным правилам, - все это говорит, что мы идем не по лучшему сценарию, мягко говоря... нам элементарно может не хватить врачей в какой-то момент ", - сказал министр.

Он добавил, что уменьшить количество больных можно соблюдая "простые правила".