Купаться в водоемах в сентябре продолжают в Украине

В Украине продолжают купаться в водоемах, несмотря на окончание лета.

На это повлияла теплая погода в большинстве областей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что с начала сентября две несовершеннолетних утонули во время купания.

"Теплая погода в большинстве областей способствует тому, что дети продолжают посещать водоемы. Часто даже без сопровождения и ведома взрослых. Как следствие - с начала сентября в водоемах Украины утонуло двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.