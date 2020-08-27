 

В Одессе Турецкие спецслужбы захватили курда по договоренности с СБУ

События Сегодня, 12:0738
В Одессе Турецкие спецслужбы захватили курда по договоренности с СБУ

Захват в Одессе и дальнейшая передача самолетом в Турцию одного из самых разыскиваемых турками курдских сепаратистов - Исы Озера было "благодарностью" Украины за несостоявшуюся помощь в поимке "вагнеровцев", задержанных под Минском.

Причем операция осуществлялась под контролем СБУ, а насколько были выполнены необходимые юридические процедуры неизвестно.

Об этом утверждает главный редактор сайта "Цензор" Юрий Бутусов, которого связывают с экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым и группой поддержки НАБУ (Шабуниным и Ко).

"Вот так спецслужбы Украины собиралась рассчитаться с Турцией за захват российских "вагнеровцев" в турецком самолете. 10 сентября Национальная разведывательная организация Турции заявила, что в Одессе захвачен и доставлен самолетом в Турцию один из самых разыскиваемых турками курдских боевиков - Иса Озер. Озер бежал из Турции и был внесен в "красный" список - список самых разыскиваемых преступников. Турецкая операция проходила под контролем Службы безопасности Украины, поэтому со стороны Украины никаких протестов не будет. На каком основании мы выдали Озера и какой суд принял такое решение - неизвестно. Поэтому в чем именно заключаются его преступления и были ли они вообще, мы не знаем, мы можем считаться только с самим фактом, что его захватили как террориста.

По данным Цензор.Нет (Бутусов - главред издания - Ред.), в обмен на задержание преступников, которых разыскивали спецслужбы Турции - страны НАТО, спецслужбы Украины могли получить содействие в операции по задержанию "вагнеровцев". Напомним, рейс турецкого самолета 25 июля из Минска в Стамбул мог, по естественным причинам, приземлиться на территории Украины. Это зависело от решения экипажа самолета, у которого мог возникнуть целый ряд законных поводов принять решение об экстренной посадке.

А сел бы самолёт? А заявила бы Турция протест?

Сотрудничество в борьбе с терроризмом между Украиной и Турцией могло бы решить любые вопросы между нашими странами в этой сфере", - написал Бутусов. 

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Теги: news, новости, Украина, Турция, Одесса, курд, 7dniv, 7dnivinfo  
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