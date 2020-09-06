Еще более 30 человек задержали на протестах в Беларуси

В ходе вчерашних протестов в Беларуси были задержаны более 30 человек.

При этом, согласно подсчетам властей, акции протеста якобы собирают меньше участников, чем митинги в в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Ольга Чемоданова.

Сообщается, что вчера в Беларуси прошли 12 акций в поддержку Лукашенко, участие в которых приняли около 800 человек. При этом общая численность участников 13 протестных акций не превысила 450 человек.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек", - отметила Чемоданова.