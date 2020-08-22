Как Украина планирует вернуть Крым

Министерство иностранных дел Украины готовит международную платформу по деоккупации Крыма.

Она предполагает проведение ежегодных саммитов и контакты на разных уровнях.

Об этом в интервью lb.ua рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, в стратегии по деоккупации Крыма говорится о создании платформы. Она, в свою очередь, задаст многоуровневую рамку, которая будет поддерживать тему Крыма на разных уровнях.

"Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно, мы предлагаем его проведение в символический для Украины день - 26 февраля - день сопротивления Крыма российской оккупации", - отметила Джапарова.

На втором уровне планируются контакты министров иностранных дел и министров обороны, поскольку необходимо поднимать тему милитаризации Крыма со стороны России.

"Следующий уровень - межпарламентские связи, работа с председателями парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, работа с депутатами", - добавила Джапарова.