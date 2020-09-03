К ослаблению карантина не готовы Киев и 18 областей

По состоянию на 12 сентября к ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 18 областей.
По сравнению с предыдущим днем в список добавилась Запорожская область.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.
По данным министерства, на сегодня к ослаблению карантина не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Отметим, во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения. В частности, при норме не более 40 случаев средние значения составляют: в Киеве - 133,8, Ивано-Франковской области - 164,1, Тернопольской области - 285,0.
Кроме того, в ряде областей превышен показатель заполненности койко-мест в больницах.