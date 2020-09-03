К ослаблению карантина не готовы Киев и 18 областей

По состоянию на 12 сентября к ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 18 областей.

По сравнению с предыдущим днем в список добавилась Запорожская область.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

По данным министерства, на сегодня к ослаблению карантина не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Отметим, во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения. В частности, при норме не более 40 случаев средние значения составляют: в Киеве - 133,8, Ивано-Франковской области - 164,1, Тернопольской области - 285,0.

Кроме того, в ряде областей превышен показатель заполненности койко-мест в больницах.