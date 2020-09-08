Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 13 сентября 2020 - 154 335 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 2476 новых случаев в сутки.
Умерло 3178 человек (+30 летальных случая подтверждено в сутки).
Выздоровело - 68893 (+547).
До сих пор болеют: 82264.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 17261 человек инфицирован за все время (+310 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Львовская область - 16 914 (+140).
3. Харьковская область - 12 584 (+180).
4. Черновицкая область - 12117 (+129).
5. Ивано-Франковская область - 11 215 (+132).
6. Ровенская область - 10 469 (+100).
7. Одесская область - 9482 (+100).
8. Тернопольская область - 8882 (+225).
9. Закарпатская область - 8625 (+93).
10. Киевская область - 6849 (+99).
11. Волынская область - 6289 (+65).
12. Винницкая область - 4808 (+52).
13. Житомирская область - 4292 (+98).
14. Хмельницкая область - 3968 (+118).
15. Днепропетровская область - 3262 (+86).
16. Черниговская область - 2714 (60).
17. Черкасская область - 2495 (+111).
18. Сумская область - 2401 (+78).
19. Запорожская область - 2347 (+105).
20. Донецкая область - 2095 (+69).
21. Николаевская область - 1953 (+24).
22. Полтавская область - 1195 (+34).
23. Кировоградская область - 904 (+12).
24. Херсонская область - 628 (+32).
25. Луганская область - 586 (+24).