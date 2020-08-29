Главную причину возникновения пожаров в экосистемах назвали спасатели

Спасатели назвали главную причину возникновения пожаров на открытых территориях в Украине.
Зачастую это случается из-за человеческого фактора.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. Именно граждане пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отмечают, что на ликвидацию пожаров в экосистемах ежедневно в Украине расходуется большое количество человеческого и материального ресурса. Исходя из этого, людей призывают не провоцировать пожары на открытых территориях и придерживаться правил безопасности.
В течение пожароопасного периода запрещается:
- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.