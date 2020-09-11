 

Два российских самолета у берегов Шотландии перехватили Британские истребители

События Сегодня, 09:4815
Два российских самолета у берегов Шотландии перехватили Британские истребители

Истребители ВВС Великобритании перехватили два российских самолета у берегов Шотландии.

Истребители Typhoons начали действовать после того, как Ту-142 вошли в контролируемую Соединенным Королевством зону международного воздушного пространства.

Об этом сообщает Independent.

Наблюдение за зоной обеспечивает безопасный пролет для всех других самолетов, включая гражданские трансатлантические авиалайнеры, которые находятся под контролем гражданского воздушного движения Великобритании.

Российские самолеты были идентифицированы как самолеты морской разведки и противолодочной обороны.

Как сообщает пресс-служба Северного флота РФ, два самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители зарубежных стран.

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Теги: news, новости, Украина, Истребители, Британия, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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