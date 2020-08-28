О согласии Хафтара снять нефтяную блокаду в Ливии заявили США

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар взял на себя обязательство прекратить многомесячную блокаду нефтяных объектов.

ЛНА передала личное обязательство полководца разрешить полное возобновление работы энергетического сектора не позднее 12 сентября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление посольства США в Ливии.

Вашингтон поддерживает финансовую модель, при которой есть гарантии, что доходы от нефти и газа будут распределяться открыто и пойдут на благо населения Ливии.

В июле в ЛНА сообщили, что нефтяные месторождения и порты страны "закрыты до тех пор, пока не будут выполнены приказы ливийского народа". Представитель ЛНА сказал, что блокада экспорта будет продолжаться.

Ранее Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила, что на ее месторождение Шарара вошли иностранные наемники, среди которых есть и российские. NOC сообщила о прекращении добычи на месторождении Шарара в июле 2019 года. О ее восстановлении стало известно 7 июня 2020 года. Но уже 9 июня группа вооруженных лиц заставила рабочих прекратить добычу.

Как известно, в Ливии после свержения режима Муамара Каддафи с 2014 года существует по меньшей мере четыре параллельных правительства. Больше всего власти у международно признанного правительства национального единства, которое базируется в столице страны Триполи и которое поддержала ООН, и у Ливийской национальной армии во главе с военным Халифой Хафтаром на востоке страны.