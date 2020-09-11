Число жертв пожаров возросло на западе США

Число жертв лесных пожаров на западе США достигло 28.

Десятки человек остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает CNN.

Больше всего погибших в штате Калифорния. По подсчетам телеканала, их число достигло 19. Также погибшие есть в штатах Орегон и Вашингтон.

На западе страны зарегистрировано около 100 пожаров. Дым представляет опасность для жителей Калифорнии, Орегона, Вашингтона и некоторых частей Айдахо. Власти эвакуируют сотни тысяч людей. Так, свои дома покинули более 500 тыс. жителей Орегона - это 10% населения штата.

Напомним, ранее сообщалось о 19 жертвах пожаров в Калифорнии.