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События Сегодня, 10:4568
Число жертв пожаров возросло на западе США

Число жертв лесных пожаров на западе США достигло 28.

Десятки человек остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает CNN.

Больше всего погибших в штате Калифорния. По подсчетам телеканала, их число достигло 19. Также погибшие есть в штатах Орегон и Вашингтон.

На западе страны зарегистрировано около 100 пожаров. Дым представляет опасность для жителей Калифорнии, Орегона, Вашингтона и некоторых частей Айдахо. Власти эвакуируют сотни тысяч людей. Так, свои дома покинули более 500 тыс. жителей Орегона - это 10% населения штата.

Напомним, ранее сообщалось о 19 жертвах пожаров в Калифорнии.

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Теги: news, новости, Украина, США, жертвы, пожары, 7dniv, 7dnivinfo  
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