 

Шесть вариантов отказа от "Северного потока-2" есть у Германии

События Сегодня, 11:2542
Шесть вариантов отказа от "Северного потока-2" есть у Германии

У Германии есть шесть "ходов", при помощи которых она может отказаться от проекта "Северный поток-2", позволив сделать "грязную работу" по отказу другим.

Она может аннулировать выданные соглашения на строительство, настаивать на санкциях на уровне Евросоюза, а также "позволить" остановить проект США, которые ранее уже ввели против газопровода санкции.

Об этом пишет издание Politico.

Согласно первому варианту, Берлин может оказать давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство.

При этом изъятие разрешений по политическим причинам создаст возможность для оператора газопровода Nord Stream 2 AG подать в суд на Германию, а ущерб может достигнуть стоимости самого трубопровода - около 9,5 млрд евро, указывает Politico.

В качестве второго варианта издание предлагает Берлину "посмотреть", как будет идти судебный процесс с неправительственными организациями, которые выступают против строительства "Северного потока-2".

Так, подавшая иск организация Deutsche Umwelthilfe утверждает, что проект несовместим с климатическими целями страны, а его строительство должно быть заморожено из-за возможного влияния проекта на глобальное потепление.

Еще одним вариантом, продолжает Politico, может стать национальное ограничение на импорт российского газа. Такое ограничение внешней торговли возможно, если необходимо "гарантировать основные интересы безопасности", отмечает издание.

Кроме того, Германия может настоять на общих санкциях Евросоюза или "позволить" выполнить работу по остановке проекта властям США, которые последовательно выступают против его реализации и зимой текущего года ввели против него санкции. Более того, если даже проект будет завершен, его работа может быть осложнена получением лицензии.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря для поставок российского газа в Германию. Оператором строительства выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является ПАО "Газпром".

Напомним, об остановке строительства российского газопровода в ЕС заговорили после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Меры в отношении "Северного потока-2" хотят использовать как рычаги давления на Российскую Федерацию в деле Навального.

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Теги: news, новости, Украина, Германия, Россия, Северный_поток2, 7dniv, 7dnivinfo  
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