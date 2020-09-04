В Беларуси задержали почти 70 человек в ходе протестных акций

В женском марше в Минске в субботу участвовали 10 тысяч человек.

В ходе акций протеста в Беларуси силовики задержали около 70 человек.

Об этом сообщает "Белсат".

Среди задержанных оказались и корреспонденты "Белсат" Екатерина Андреева и Максим Калитовский.

Издание уточняет, что их обвиняют в неповиновении милиционерам и нарушении законодательства о СМИ. Суд должен состояться во вторник, 15 сентября.

Напомним, в субботу в Минске прошел женский марш с требованием проведения новых президентских выборов, а также в поддержку арестованных представителей координационного совета оппозиции. Перед началом марша силовики провели задержание участников акции, которые собрались на площади Свободы.

Правозащитники заявляли о задержании более 30 участников марша.