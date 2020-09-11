Обеспокоенность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра выразили США

США обеспокоены деятельностью России по отмыванию денег и заходом ее военных кораблей в кипрские порты.

США считают, что военные корабли России на самом деле не проводят гуманитарных миссий в Сирии.

Об этом госсекретарь Майк Помпео сказал президенту Кипра Никосу Анастасиадису.

США попросили президента Кипра учесть их озабоченность.

"Я выразил обеспокоенность США в связи с деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в кипрские порты. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, выполняют не гуманитарные миссии в Сирии, и мы попросили Кипр и его президента учитывать нашу обеспокоенность", - сказал Помпео.

США и Кипр подписали меморандум о создании Центра безопасности на земле, в открытом море и портах. Он будет профинансирован США и построен на Кипре.