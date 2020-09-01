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События Сегодня, 07:00143
Церковь празднует сегодня христианский Новый год. (История праздника, что нужно и чего нельзя делать в этот день)

«Начало инди́кту, си́речь новому лету». 14 сентября (1 сентября по старому стилю) начинается новый год по православному церковному календарю — 7528 год от сотворения мира. Этот день по церковной традиции называется началом инди́кта или новолетием. Пожалуй, новолетие является самым незаметным православным праздником. Готовые праздновать гражданский Новый год и первого, и четырнадцатого января, не отказываясь разделять праздничную новогоднюю трапезу с мирскими, мы плохо знаем, когда же начинается наш православный церковный год. А ведь даже традиция начинать учебный год 1 сентября также происходит от древних церковных обычаев!

Церковь празднует сегодня христианский Новый год. (История праздника, что нужно и чего нельзя делать в этот день)

На I Вселенском соборе в Никее в 325 году были установлены основные правила церковного календаря — расчет Пасхалии (даты Пасхи и подвижных праздников) и начало года 1 сентября. Святые отцы постановили праздновать этот день в память об окончательном утверждении христианской свободы: в сентябре 323 года император Константин одержал победу над соправителем Лицинием, который, несмотря на Миланский эдикт 313 года, продолжал преследовать христиан на Востоке империи.

Что такое инди́кт?

Инди́ктом (от indico — объявляю, назначаю) в Римской империи назывался порядковый номер года. Первоначально так обозначался финансовый год, период сбора налогов. Считается, что счет 15-летними циклами появился в Римской империи; с такой периодичностью пересматривались налоговые списки.

Церковный календарь и богослужебный круг

14 сентября (1 сентября по старому стилю), в день новолетия, начинается годовой круг церковных праздников. Всех желающих идти путем духовного совершенства Православная Церковь наставляет выверенной веками системой праздников и постов. Три круга богослужения — суточный, недельный и годовой — составляют суть церковного календаря. Внутри каждого круга вспоминается вся история мироздания, от сотворения мира до Второго пришествия Спасителя.

Церковь празднует сегодня христианский Новый год. (История праздника, что нужно и чего нельзя делать в этот день)

Кроме Господских и Богородичных праздников, каждый день года совершается молитвенная память кого-либо из угодников Божиих: пророков, апостолов, мучеников, святителей, преподобных и праведных. Их жизнь является для нас примером служения Богу и выполнения Его заповедей.

Церковь празднует сегодня христианский Новый год. (История праздника, что нужно и чего нельзя делать в этот день)

Поскольку церковный год начинается не 1 января (и даже не 14-го), а 1 сентября по юлианскому календарю, или 14 сентября по принятому теперь григорианскому («новому стилю»), заканчивается он соответственно 31 августа (13 сентября по новому стилю). Поэтому первый большой праздник церковного года — Рождество Богородицы (8/21 сентября), а последний — Успение Богородицы (15/28 августа), переход из временной жизни в вечную. Таким образом, год для православного христианина понимается не просто как промежуток времени, а наполняется глубоким духовным содержанием и смыслом, уподобляется всей жизни человеческой.

 

Традиции празднования новолетия на Руси

После Крещения в 988 году Русь приняла и византийское летоисчисление — от сотворения мира. Но до XV века гражданский год на Руси начинался с 1 марта. Только в 1492 году произошло слияние гражданского и церковного новолетия — началом года официально стало 1 сентября. На протяжении двух веков это был церковно-государственный праздник. В этот день совершалась особая праздничная служба — «чин летопроводства», во время которой епископ с процессией выходил на городскую площадь, где пелись праздничные песнопения, читался Апостол и Евангелие, а затем под пение тропаря праздника все шли в храм, где совершалась Божественная Литургия. Главное торжество совершалось в Москве на Соборной площади Кремля. Вот как описывает его Джованни Компани, итальянский путешественник XVI века:

"На площади воздвигается помост, на который поднимаются Митрополит и Великий князь и возвещают оттуда об окончании года. Митрополит, по обычаю, святит воду и этой водой кропит князя и стоящий вокруг народ, осеняя крестом как самого князя, так и его сыновей, молится об их долгой и счастливой жизни, а народ в это время громко кричит: «Великому Государю нашему и детям его многая лета!» При этом все радостно поздравляют друг друга, желая каждому долгой жизни."

В 1699 году Петр I ввел в России европейское летоисчисление (от Рожества Христова) и перенес гражданское новолетие на 1 января. С тех пор 1 сентября отмечается только церковный праздник, который сохранил старинное название «начало инди́кта». Поскольку первые школы были церковно-приходскими, обучение в них начиналось с церковного нового года — с 1 сентября. Гражданский Новый год отмечается теперь 1 января, а учебный год, как и в старину, начинается в сентябре.

Народные традиции и суеверия

Служба «новому лету» соединяется с молитвенной памятью святых, приходящихся на этот день: Симеона Столпника и 40 мучениц, пострадавших вместе со своим учителем, диаконом Аммоном, в г. Андрианополе при императоре Ликинии.

Церковь празднует сегодня христианский Новый год. (История праздника, что нужно и чего нельзя делать в этот день)

С почитанием 14 сентября (1 сентября по старому стилю) памяти преподобного отца Симеона Столпника на Руси были связаны бытовые традиции. На языке народа этот день носит название «Семена-летопроводца» или просто «Семина дня». Название «летопроводца» присвоено дню преподобного отца Симеона потому, что около этого времени наступает конец лета, о чем можно заключить и по народным земледельческим поговоркам: «Семин день — севалка с плеч», или «Семин день — семена долой» (т. е. конец посеву), «В Семин день до обеда паши, а после обеда пахаря с поля гони» (намек на то, что с наступлением сентябрьских дней ясная утренняя погода к полудню часто сменяется холодом и ненастьем). Время с Семина дня по 8-ое сентября называлось «бабьим летом» — это начало женских и девичьих сельских работ, так как с этого дня женщины начинают «засиживать» вечера. «Семин день» являлся срочным днем для взноса оброков, пошлин и податей, и с этого же дня обыкновенно начинались и прекращались все условия и договоры, заключаемые крестьянами между собой и с торговыми людьми.

 

Как отмечают новолетие старообрядцы

Как видим, в разные времена началом нового года считалось то 1 марта, то 1 сентября, а теперь 1 января. Но церковный календарь не меняется, и православные люди каждый год отмечают новолетие 1 сентября. Происходит это незаметно для стороннего наблюдателя — ни петард, ни фейерверков, ни пышных застолий. Но верующий человек, с детства привыкший любое дело начинать с молитвой, понимает: в первую очередь надо не столы накрывать, а испросить Божие благословение, чтобы наступающий год стал «летом благоприятным». Вот как говорится об этом в тропаре празднику новолетия:

Всеz2 тва1ри содётелю, и14же времена2 и3 лёта свое1ю o31бластiю положи1выи, бл\гослови2 вэне1цъ лёту бл\гости твоеz2 гдcи, сохранz1z в8ми1рэ градъ и3 лю1ди твоеz2, мл\твами бцdы, по вели1цэй твое1й ми1лости.

Русский текст:

Всея твари Содетелю, иже времена и лета Своей областию положивыи, благослови венец лету благости Твоея, Господи, сохраняя в мире град и люди Твоя, молитвами Богородицы, по велицей Твоей милости.

Перевод:

Господи, сотворивший весь мир, определивший течение времени, благослови завершение года благого Твоего, сохраняя сей город и людей в мире, по молитвам Богородицы и Твоей великой милости.

Кондак, глас 3.

В вышних живыи Христе Царю, всем видимым и невидимым, Творче и Зиждителю, иже дние и нощи, времена и лета сотворивыи, благослови ныне венец лету, соблюди и сохрани в мире страну нашу, и град и люди Твоя Многомилостиве.

Евангелие, читаемое за службой, рассказывает о начале проповеди Исуса Христа. Господь вошел в синагогу г. Назарета и прочел пророчество Исаии (Ис. 61: 1–2):

Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное.

И добавил:

Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами (Лк. 4: 16–21).

Церковь празднует сегодня христианский Новый год. (История праздника, что нужно и чего нельзя делать в этот день)

 

По преданию, это произошло в первый день иудейского праздника жатвы, который праздновали 18 сентября. К сожалению, в настоящее время праздник церковного новолетия проходит незамеченным даже для большинства старообрядцев и далеко не в каждом приходе совершается в этот день служба. Не секрет, что многие старообрядцы торжественно встречают гражданский новый год, установленный Петром I — в дни строгого поста перед Рожеством! Будем надеяться, что ситуация изменится к лучшему, восстановится многовековая традиция отмечать новолетие 14 сентября и в каждом храме совершать службу, чтобы все могли услышать, какими словами Церковь молится в этот день:

"подаждь земли Твоей благоплодие… венец лету благослови, сохраняя в мире православных множества."

Церковь празднует сегодня христианский Новый год. (История праздника, что нужно и чего нельзя делать в этот день)

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Теги: news, новости, Украина, Христианский, Новый, Год, 7dniv, 7dnivinfo  
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«Начало инди́кту, си́речь новому лету». 14 сентября (1 сентября по старому стилю) начинается новый год по православному церковному календарю — 7528 год от сотворения мира. Этот день по церковной традиции называется началом инди́кта или новолетием.
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