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События Сегодня, 13:4353
Лидер областной организации "Свободы" после тяжелого ранения умер в Николаеве

В Николаеве в больнице после двух месяцев лечения умер председатель Николаевской областной организации ВО "Свобода" Демид Губский.

В июле он получил огнестрельное ранение головы.

Об этом в Facebook сообщил брат Демида - Владимир Губский.

Демид Губский попал в больницу 11 июля 2020 года с огнестрельным ранением. Полиция сообщила, что мужчина получил травму из-за неосторожного обращения с оружием, когда разбирал травматический пистолет.

По данным полиции, "во время проведения операции был установлен характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову из пистолета травматического действия, изъята резиновая пуля".

После ранения Губский перенес несколько тяжелых операций.

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Теги: news, новости, Украина, Свобода, Губский, 7dniv, 7dnivinfo  
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