Ответственностью причастным к проведению "выборов" в Крыму пригрозила Украина

Украина осуждает незаконную организацию и проведение Россией так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму 13 сентября.
Все причастные к подготовке и проведению "выборов" на полуострове понесут ответственность.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
В ведомстве отметили, что псевдовыборы в оккупированном Крыму не будут считаться легитимными, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий.
"Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивают в МИД.
Кроме того, Украина призывает мировое сообщество выступить с осуждением этих незаконных действий России и заявить о непризнании результатов "выборов" в оккупированном Крыму.
Также МИД просит усилить давление на Россию, в том числе путем расширения санкций.