Ответственностью причастным к проведению "выборов" в Крыму пригрозила Украина

Украина осуждает незаконную организацию и проведение Россией так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму 13 сентября.

Все причастные к подготовке и проведению "выборов" на полуострове понесут ответственность.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что псевдовыборы в оккупированном Крыму не будут считаться легитимными, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий.

"Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивают в МИД.

Кроме того, Украина призывает мировое сообщество выступить с осуждением этих незаконных действий России и заявить о непризнании результатов "выборов" в оккупированном Крыму.

Также МИД просит усилить давление на Россию, в том числе путем расширения санкций.