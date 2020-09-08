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События Сегодня, 15:4361
Задержания начались в Минске

В Минске, где сегодня планируется масштабная акция протеста, начались задержания.

Неизвестные в балаклавах задерживают людей с красно-бело-красными флагами.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

По информации издания, задержания начались на улице Маяковского. Там, вооруженные люди начали задерживать людей с флагами, которые шли по улице.

Напомним, сегодня в Минске должна состояться акция "Марш героев" в поддержку всех, кто проявил себя во время предыдущих протестов. Митингующие требуют провести новые президентские выборы, освободить всех политзаключенных и наказать виновных в преступлениях против участников акций протеста.

Перед началом акции в центр столицы Беларуси начали стягивать военную технику и автозаки.

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Теги: news, новости, Украина, Протесты, Минск, Задержания, 7dniv, 7dnivinfo  
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