 

За 3,5 года обмана вокруг "Роттердам+" хочет оправдаться НАБУ

События Сегодня, 17:0955
За 3,5 года обмана вокруг "Роттердам+" хочет оправдаться НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро пытается оправдаться перед обществом за 3,5 года сплошного обмана и пиара вокруг дела "Роттердам+".

Об этом заявил экс-глава Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк в эфире телеканала "Прямой".

"Им сейчас нужно замаскировать свое фиаско, мощное фиаско, три с половиной года пиара, три с половиной года потраченных бюджетных средств - почти 100 млн грн. И оказывается, что все это был медийный пузырь, который лопнул", - заявил Вовк, комментируя намерение НАБУ обжаловать решение прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+".

По словам экс-председателя НКРЭКУ, детективы развернули широкую медийную кампанию, чтобы оправдаться за провал расследования в глазах общества и международных партнеров.

"Конечно, у них сейчас есть процессуально-медийные судороги, в которых они пытаются оспорить, давать интервью, что совсем нестандартно для правоохранительных органов. Поэтому их действия понятны, но они безрезультатны и бесперспективны", - отметил Вовк.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы. До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

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