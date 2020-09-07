 

На Россию ответственность за воду в Крыму возложили у Зеленского

События Сегодня, 17:1954
На Россию ответственность за воду в Крыму возложили у Зеленского

Вопрос обеспечения водой жителей Крыма возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта.

Россия должна обеспечить гражданское население оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами.

Об этом заявили в представительстве президента Украины в Крыму.

В своем заявлении представительство ссылается на нормы международного гуманитарного права, в частности, часть первую статьи 55 четвертой Женевской конвенции, которая предусматривает, что государство-оккупант обязано с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания, медицинскими материалами и другими припасами.

Кроме того, статья 60 этой же конвенции предусматривает, что предоставление гуманитарной помощи третьими сторонами не освобождает государство-оккупанта от этих обязательств.

Как объясняют в представительстве, обеспечение водоснабжением Крыма является довольно дорогостоящим мероприятием для России, поэтому она пытается с помощью давления склонить Украину к восстановлению водоснабжения на оккупированный полуостров.

"Однако Украина не должна решать проблемы, которые встают перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины", - отметили в представительстве.

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