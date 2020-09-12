На блокировку "Северного потока-2" надеется правительство Польши

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил надежду, что Германия заблокирует завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Он заявил, что соответствующие требования выдвигают Германии Европейский союз и США.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Аргументы, которые представляют США, очень рациональны. Ведь если должны платить России за газ, а она потом эти финансовые средства будет использовать на деятельность, направленную против Запада, то такие действия не имеют рационального основания", - сказал Рау.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что судьбу "Северного потока-2" должна решить Германия, а не Европейский союз.

До этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключил возможность остановки строительства "Северного потока-2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.