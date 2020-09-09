Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 14 сентября 2020 - 156 797 человек инфицированы коронавируса COVID-19.
Плюс 2462 новых случаев в сутки.
Умерло 3211 человек (+33 летальных случая подтверждено в сутки).
Выздоровели - 69543 (+650).
До сих пор болеют: 84043.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 17429 человек инфицированы за все время (+168 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Львовская область - 17 057 (+143).
3. Харьковская область - 12 853 (+269).
4. Черновицкая область - 12252 (+135).
5. Ивано-Франковская область - 11 357 (+142).
6. Ровенская область - 10 555 (+86).
7. Одесская область - 9687 (+205).
8. Тернопольская область - 9234 (+352).
9. Закарпатская область - 8675 (+50).
10. Киевская область - 6961 (+112).
11. Волынская область - 6353 (+64).
12. Винницкая область - 4844 (+36).
13. Житомирская область - 4390 (+98).
14. Хмельницкая область - 4008 (+40).
15. Днепропетровская область - 3342 (+80).
16. Черниговская область - 2788 (+74).
17. Черкасская область - 2579 (+84).
18. Сумская область - 2502 (+101).
19. Запорожская область - 2403 (+56).
20. Донецкая область - 2101 (+6).
21. Николаевская область - 2051 (+98).
22. Полтавская область - 1223 (+28).
23. Кировоградская область - 909 (+5).
24. Херсонская область - 644 (+16).
25. Луганская область - 600 (+14).