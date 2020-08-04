Новая массовая вспышка Эболы началась в Конго

В Демократической Республике Конго началась одиннадцатая массовая вспышка болезни, вызыванная вирусом Эбола.

Общее же количество заболевших превысило сотню человек.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения Африки.

По данным последнего отчета Организации о ситуации в Мбандаку, по состоянию на 10 сентября там зафиксировано 118 случаев заболевания, среди них 112 подтвержденных диагнозов, а еще 6 ожидают результаты теста.

Кроме этого, известно о 48 погибших, еще 52 больных вылечились.