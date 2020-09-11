Встреча Лукашенко и Путина состоится сегодня

Сегодня в Сочи (Россия) пройдет встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина.

У Путина сказали, что этот визит важен из-за ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает БелТА.

В Кремле сказали, что ни подписание документов, ни совместная пресс-конференция по итогам переговоров не запланированы.

В ходе переговоров они обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество.

Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным намерен решить "наболевшие вопросы", а в течение последнего времени между сторонами идут интенсивные переговоры.