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События Сегодня, 11:2971
В Никополе в результате стрельбы погибло двое

В Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.

Полиция открыла уголовное производство.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции области.

В полиции установили личность одного из погибших. Сейчас в городе объявлен план "Сирена".

Сейчас полиция ищет причастных к стрельбе. Детали пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что под Киевом группа неизвестных приехала на автомобилях из Киева и устроила конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

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Теги: news, новости, Украина, Никополь, стрельба, 7dniv, 7dnivinfo  
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