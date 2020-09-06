В Никополе в результате стрельбы погибло двое

В Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.

Полиция открыла уголовное производство.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции области.

В полиции установили личность одного из погибших. Сейчас в городе объявлен план "Сирена".

Сейчас полиция ищет причастных к стрельбе. Детали пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что под Киевом группа неизвестных приехала на автомобилях из Киева и устроила конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.